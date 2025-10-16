Brookfield rileva Oaktree al 100% | il comunicato del fondo canadese
Brookfield. Dopo una scalata durata quasi sei anni, il fondo canadese Brookfield Asset Management ha ufficializzato l’acquisizione del restante 26% di Oaktree Capital Management, portando così la propria partecipazione al 100%. Si tratta di un’operazione del valore complessivo di quasi 3 miliardi di euro, che di fatto rende Brookfield unico proprietario del colosso americano del credito. Una mossa che consolida ulteriormente la posizione di Brookfield nel panorama finanziario globale, rafforzando il suo ruolo di player strategico anche nel mondo del calcio europeo. Nel comunicato ufficiale, Brookfield ha sottolineato la solidità della partnership e la crescita esponenziale ottenuta negli ultimi anni: “ Siamo lieti di annunciare un accordo con Oaktree per acquisire il restante 26% della loro attività, portando la nostra partecipazione al 100%. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
