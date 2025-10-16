Britney Spears sbotta sui social contro l’ex marito | Dichiarazioni dolorose

(Adnkronos) – Britney Spears ha reagito con forza alle affermazioni contenute nel nuovo libro di memorie del suo ex marito Kevin Federline, intitolato ‘You Thought You Knew’ (‘Credevi di sapere’), in uscita il 21 ottobre. In un estratto pubblicato dal New York Times, Federline sostiene che i loro figli avrebbero trovato la madre a guardarli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Britney Spears sbotta sui social contro l’ex marito: “Dichiarazioni dolorose”

