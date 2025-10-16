Britney Spears contro Federline il memoir dell’ex è veleno lei risponde | Vuol far soldi con le bugie

Kevin Federline, ex marito di Britney Spears, sta per pubblicare un memoir esplosivo intitolato “You Thought You Knew” (Pensavi di sapere), in cui racconta dettagli inquietanti sul loro matrimonio durato due anni e sul successivo divorzio avvenuto nel 2007. Il libro riaccende i riflettori su uno dei periodi più turbolenti della vita della pop star, con accuse che la cantante ha definito “ estremamente offensive ed estenuanti “. Nel memoir, Federline non risparmia dettagli sulla vita privata con Spears e sul loro difficile rapporto genitoriale con i due figli, Sean Preston e Jayden James, oggi diciannovenni e ventenne. 🔗 Leggi su Cultweb.it

