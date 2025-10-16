Brigitte Bardot operata per una grave malattia | Condizioni preoccupanti

Brigitte Bardot, leggendaria icona del cinema francese, da decenni impegnata nella difesa dei diritti degli animali, è ricoverata da tre settimane presso l’ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel sud della Francia. La 91enne sarebbe stata sottoposta a un intervento chirurgico nell’ambito di una grave malattia, come riportano fonti francesi tra cui Nice-Matin e Ici Provence. Secondo quanto trapelato, le condizioni di salute dell'ex attrice, ritiratasi da tempo dalle scene, sono definite “preoccupanti”, anche se resta la speranza di un miglioramento che le permetterebbe di tornare a casa nei prossimi giorni, nella sua residenza di Saint-Tropez. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

