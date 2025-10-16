Brigitte Bardot operata per una grave malattia | Condizioni preoccupanti
Brigitte Bardot, leggendaria icona del cinema francese, da decenni impegnata nella difesa dei diritti degli animali, è ricoverata da tre settimane presso l’ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel sud della Francia. La 91enne sarebbe stata sottoposta a un intervento chirurgico nell’ambito di una grave malattia, come riportano fonti francesi tra cui Nice-Matin e Ici Provence. Secondo quanto trapelato, le condizioni di salute dell'ex attrice, ritiratasi da tempo dalle scene, sono definite “preoccupanti”, anche se resta la speranza di un miglioramento che le permetterebbe di tornare a casa nei prossimi giorni, nella sua residenza di Saint-Tropez. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Brigitte Bardot, icona del cinema francese, è ricoverata da diverse settimane presso l'ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel Var, come riportato da Nice-Matin e confermato da Ici Provence. La celebre attrice, 91 anni compiuti il 28 settembre scorso, sare - facebook.com Vai su Facebook
Brigitte Bardot in ospedale da tre settimane, in condizioni "preoccupanti". I giornali francesi: "Operata nel quadro di una grave malattia" #ANSA - X Vai su X
Brigitte Bardot operata per una grave malattia: "Condizioni preoccupanti" - L'attrice è ricoverata da tre settimane in un ospedale privato a Tolone, nel sud della Francia ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico legato a una grave malattia. Secondo ilgiornale.it
Brigitte Bardot operata per una grave malattia, condizioni «preoccupanti»: la celebre attrice è ricoverata da 3 settimane - Leggenda del cinema francese, poi diventata militante della causa animalista, Brigitte Bardot è ricoverata da 3 settimane all'ospedale privato Saint- Da msn.com
Brigitte Bardot ricoverata e operata per una "grave malattia" - Brigitte Bardot, icona del cinema francese, è ricoverata da diverse settimane presso l’ospedale privato Saint- Da msn.com