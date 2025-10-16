Brigitte Bardot in ospedale da tre settimane l’attrice operata per una grave malattia | Condizioni preoccupanti Come sta

Brigitte Bardot sta affrontando un momento difficile. La leggenda del cinema francese, 91 anni, è stata ricoverata in una clinica privata di Tolone, dove avrebbe subito un intervento chirurgico nel quadro di una grave malattia. A riportarlo sono diversi media francesi, secondo i quali l’attrice si troverebbe da tre settimane presso l’ospedale privato Saint-Jean, dopo essere stata costretta a lasciare la sua storica residenza di La Madrague, a Saint-Tropez. Le sue condizioni di salute restano considerate preoccupanti, anche se – scrivono alcune testate – le dimissioni potrebbero arrivare nei prossimi giorni, se il decorso post-operatorio continuerà positivamente. 🔗 Leggi su Open.online