brigitte bardot in ospedale da tre settimane condizioni preoccupanti

La leggenda del cinema francese è ricoverata da tre settimane all’ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel sud della Francia, non lontano dalla sua villa di Saint-Tropez. Secondo i giornali locali, Brigitte Bardot, 91 anni, sarebbe stata sottoposta a un’operazione “nel quadro di una grave malattia”. Le sue condizioni restano definite “preoccupanti”, anche se, riferiscono fonti vicine alla famiglia, potrebbe essere dimessa nei prossimi giorni. B.B. è considerata una delle figure più influenti della cultura europea del Novecento: diva, simbolo di libertà femminile, poi attivista radicale per i diritti degli animali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

