Brighton e Newcastle hanno gli stessi punti in classifica dopo sette giornate, nove per la precisione, che non sono molti per la verità, specialmente per i Magpies. I Seagulls sono andati in po’ a corrente alternata, e questo è dimostrato anche dalle due partite prima della sosta, nelle quali hanno prima battuto il Chelsea a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Brighton-Newcastle (sabato 18 ottobre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici