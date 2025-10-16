Brevetti e copyright per software e AI | incontro online il 21 ottobre
Un incontro dedicato alla tutela di software e intelligenza artificiale è in programma martedì 21 ottobre, dalle 14:30 alle 16:30. La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, tramite l’Ufficio Proprietà Intellettuale, propone un webinar con casi concreti su brevetti, Internet of Things e protezione del codice sorgente tramite diritto d’autore. Un appuntamento per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La proprietà intellettuale al centro del dibattito globale: dal 30 ottobre al 1° novembre, e saranno a Washington D.C. per l’ ’. Si discuterà di: - AI e brevetti - Nuove regole - facebook.com Vai su Facebook
Brevetti software, il dibattito continua - All'articolo di Paolo Zocchi replica Roberto Galoppini (Consorzio CIRS): la Direttiva? Segnala punto-informatico.it
Brevetti, oggi appuntamento a Roma - Linux Club Italia partecipa alla mobilitazione indetta per oggi contro la direttiva per i brevetti sul software. Da punto-informatico.it
Brevetti software: Allarme rosso a Bruxelles - 9 giorni lavorativi, il 5 o 7 Luglio Mentre le attività di lobby a Bruxelles si fanno sempre più pressanti e sui ... Secondo vita.it