Breve storia d’amore | recensione dell’esordio alla regia di Ludovica Rampoldi – #RoFF20
Presentato nella sezione Grand Public della 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, Breve storia d’amore ( guarda il trailer ) segna l’ esordio alla regia di Ludovica Rampoldi, già sceneggiatrice di alcune delle produzioni più incisive del cinema e della serialità italiana recente. Con un cast composto da Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino, il film si inserisce nel filone del realismo sentimentale contemporaneo, quello che prova a indagare le fragilità emotive della generazione dei trentenni e dei cinquantenni senza indulgere nel melodramma. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
