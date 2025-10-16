Breve storia d’amore – Il talento di Ludovica Rampoldi | dalla solida sceneggiatura alla regia attenta e sottile

Ilfattoquotidiano.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valicare la soglia della regia da parte di chi usualmente scrive sceneggiature non è un passaggio naturale, tanto meno ovvio, ancor meno dovuto. Se in molti provano a varcare quella soglia, in pochi vi riescono con umile levità e auspicabile agilità. A Ludovica Rampoldi, acclamata e talentuosa sceneggiatrice tra cinema e serialità italiane di qualità – ha lavorato con Bellocchio, Salvatores, Molaioli e molti altri autori – è riuscito nel migliore dei modi. Alla base di Breve storia d’amore presentato nella sezione Gran Public alla 20ma Festa del Cinema di Roma, ovvero il suo esordio dietro l’obiettivo, giace, ça ca sans dire, una scrittura solida come la roccia che giustamente ha composto e firmato in solitudine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

