Breve storia d' amore confusione di coppia | video intervista con Ludovica Rampoldi e Valeria Golino

Comingsoon.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due coppie alle prese con il tradimento in una commedia romantica che diventa quasi un thriller e racconta senza giudizi le dinamiche di una relazione dopo anni. Abbiamo incontrato la regista di Breve storia d'amore, Ludovica Rampoldi, e i due interpreti Valerio Golino e Andrea Carpenzano in questa video intervista. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

