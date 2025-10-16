Bretella di Barbeano partito il cantiere | ci vorranno due anni

Sono partiti i lavori per la realizzazione della “bretella di Barbeano”. Si tratta di una strada che in comune di Spilimbergo unirà appunto la frazione di Barbeano con il ponte di Dignano, evitando così agli automezzi il passaggio nella zona urbana. Nello specifico, l'infrastruttura collegherà la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

