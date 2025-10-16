Brescia | STRAMrun

Bresciatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa dell’inizio dei lavori per la nuova linea tranviaria elettrica che collegherà la Fiera a Pendolina, Brescia si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna dello sport e della partecipazione. Domenica 19 ottobre si terrà la STRAMrun, una corsa non competitiva, gratuita e aperta a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

brescia stramrunBrescia: STRAMrun - In attesa dell’inizio dei lavori per la nuova linea tranviaria elettrica che collegherà la Fiera a Pendolina, Brescia si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna dello sport e della partecip ... Segnala bresciatoday.it

DIRETTA/ Pro Patria Union Brescia (risultato finale 0-2): bresciani al terzo posto! (oggi 12 ottobre 2025) - Diretta Pro Patria Union Brescia streaming video tv: classifica diversa per le due squadre, che però stanno vivendo momenti simili. Si legge su ilsussidiario.net

Serie C, Virtus Verona-Union Brescia 1-1. Pareggio beffardo al 97’: gol e highlights - L’Union domina ma paga un episodio: la strada resta quella giusta ... today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Brescia Stramrun