Brescia | STRAMrun
In attesa dell’inizio dei lavori per la nuova linea tranviaria elettrica che collegherà la Fiera a Pendolina, Brescia si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna dello sport e della partecipazione. Domenica 19 ottobre si terrà la STRAMrun, una corsa non competitiva, gratuita e aperta a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una sclerata sulla linea del futuro tram? Sì, eccomi! Il 19 ottobre corro la Stramrun per la prima volta. Vieni anche tu a correre verso il futuro! #StramRun #BresciaRun #SclerataInCorsa #CorriConMe #RunForJoy #RosaRunningTeam - facebook.com Vai su Facebook
La prima «Stramrun» fa scoprire ai bresciani il percorso del tram - X Vai su X
Brescia: STRAMrun - In attesa dell’inizio dei lavori per la nuova linea tranviaria elettrica che collegherà la Fiera a Pendolina, Brescia si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna dello sport e della partecip ... Segnala bresciatoday.it
DIRETTA/ Pro Patria Union Brescia (risultato finale 0-2): bresciani al terzo posto! (oggi 12 ottobre 2025) - Diretta Pro Patria Union Brescia streaming video tv: classifica diversa per le due squadre, che però stanno vivendo momenti simili. Si legge su ilsussidiario.net
Serie C, Virtus Verona-Union Brescia 1-1. Pareggio beffardo al 97’: gol e highlights - L’Union domina ma paga un episodio: la strada resta quella giusta ... today.it scrive