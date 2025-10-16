Brescia | Scambio di Stagione
Ridurre i rifiuti è possibile, e il riuso è il primo passo concreto in questa direzione. Dare nuova vita agli oggetti che non usiamo più non significa solo fare una scelta ecologica, ma anche costruire un gesto di solidarietà: ciò che per qualcuno è superfluo, per qualcun altro può essere utile. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Questo fine settimana arriva SCAMBIO DI STAGIONE n. 39 ! Tutti i cittadini sono invitati a collaborare portando e prendendo cose ! Più cose ci si scambia, meno rifiuti vengono prodotti ! #sostenibilità #riuso #menorifiuti #solidarietà Comune di Brescia Consigli - facebook.com Vai su Facebook
