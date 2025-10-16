Brescia | Brixia Film Fest

Bresciatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 al 19 ottobre, Brescia ospita la quinta edizione del Brixia Film Fest, l’appuntamento annuale dedicato al cinema contemporaneo e alla scoperta di nuovi immaginari. Organizzato dall’associazione culturale Line Culture, il festival si svolgerà presso il Cinema Nuovo Eden e il Cinema Spettro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

brescia brixia film festBrescia: Brixia Film Fest - Dal 15 al 19 ottobre, Brescia ospita la quinta edizione del Brixia Film Fest, l’appuntamento annuale dedicato al cinema contemporaneo e alla scoperta di nuovi immaginari. Riporta bresciatoday.it

brescia brixia film fest“Giganti rosse” di Riccardo Giacconi, venerdì all’Eden per ‘Brixia Film Fest’ - Il film narra delle dinamiche familiari tra fratelli: tensioni, ricordi, l’affetto che li lega e le differenti visioni sulle cose, le insoddisfazioni e le memorie di momenti felici e infelici del pass ... Come scrive quibrescia.it

brescia brixia film fest“Hani” di Hou Dasheng giovedì all’Eden per ‘Brixia Film Fest’ - I matrimoni combinati e la compravendita di spose esistono ancora nelle province più povere della Cina. Riporta quibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Brescia Brixia Film Fest