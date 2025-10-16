Brescia balla | VidaLoca e Low Kidd al Circus
Due notti incandescenti scuotono Circus beatclub – Brescia: venerdì 17 ottobre torna VidaLoca, sabato 18 l’energia di Low Kidd dà ritmo a Humble Night. Nel pieno di un ottobre 2025 densissimo, la nuova stagione Forward riaccende il desiderio di ballare e di vivere la musica insieme. Un weekend che accende Brescia La città respira notte . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Progetto Balla con me DanzABA ideato dalla Dottoressa Moira Faustini C.PM Brescia - Scuola di Psicomotricità i e coordinato da Mariateresa Pepe Dance Academy Club . L'esecuzione di movimenti e passi contribuisce a sviluppare la coordinazione, la consa - facebook.com Vai su Facebook
Brescia, sei reti nel test con l’Offanenghese. Ma la difesa balla troppo - 1, ma la retroguardia è da sistemare Brescia – Per cercare di portare avanti al meglio ... Segnala ilgiorno.it