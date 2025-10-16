Brenda Lodigiani chi è l’ex marito Federico Teoldi

Brenda Lodigiani ha confermato la rottura con il compagno di lunga data Federico Teoldi: « Ci siamo lasciati da qualche mese. Non scendo nei dettagli, ma è andata così. Però ci siamo fatti il dono più grande: Olivia e Tobia, che oggi hanno sette anni e mezzo e quattro e mezzo ». La comica ha anche accennato alla difficoltà di rimettersi in gioco sentimentalmente, svelando con un sorriso di aver scaricato l’app di incontri Tinder, anche se l’idea di “ tornare sul mercato ”, come l’ha definita lei, non la entusiasma del tutto. Oggi, dice, si gode una fase ricca di gratificazioni personali, circondata dall’affetto dei suoi figli e delle amiche più fidate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

