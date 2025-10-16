Brenda Lodigiani chi è l’ex marito Federico Teoldi

Metropolitanmagazine.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brenda Lodigiani ha confermato la rottura con il compagno di lunga data  Federico Teoldi: « Ci siamo lasciati da qualche mese.  Non scendo nei dettagli, ma è andata così. Però ci siamo fatti il dono più grande: Olivia e Tobia, che oggi hanno sette anni e mezzo e quattro e mezzo ». La comica ha anche accennato alla difficoltà di rimettersi in gioco sentimentalmente, svelando con un sorriso di aver scaricato l’app di incontri  Tinder, anche se l’idea di “ tornare sul mercato ”, come l’ha definita lei, non la entusiasma del tutto. Oggi, dice, si gode una fase ricca di gratificazioni personali, circondata dall’affetto dei suoi figli e delle amiche più fidate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

brenda lodigiani chi 232 l8217ex marito federico teoldi

© Metropolitanmagazine.it - Brenda Lodigiani, chi è l’ex marito Federico Teoldi

Scopri altri approfondimenti

Brenda Lodigiani al timone di Bake Off Italia, l’annuncio su Instagram. Benedetta Parodi lascia dopo 12 anni - Milano, 6 maggio 2025 – Tutto pronto per una nuova edizione – la tredicesima – di ‘Bake Off Italia – Dolci in forno’, il cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Come scrive ilgiorno.it

Brenda Lodigiani torna single prima del debutto a Bake Off: "Ho scaricato Tinder" - L'attrice e comica Brenda Lodigiani sta vivendo un periodo di grande soddisfazione sul fronte lavorativo, con un debutto importante in dirittura d'arrivo. Da gazzetta.it

Brenda Lodigiani scatenata a Bake Off 2025: la nuova conduttrice svela il set (e danza tra i giudici) - Milano, 11 giugno 2025 – Sipario alzato sulla nuova stagione di “Bake Off Italia – Dolci in forno”, che si preannuncia ricca di novità, a partire dall’epocale cambio di presentatrice al timone del ... Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Brenda Lodigiani 232 L8217ex