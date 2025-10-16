Bravissima Meloni I complimenti a Giorgia dal vip di sinistra! Incredibile

– Marco Minniti, ex ministro dell’Interno e attualmente presidente della Fondazione Med-Or, torna a parlare in un momento cruciale per la geopolitica internazionale. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Minniti affronta le principali sfide che il sistema Paese italiano si trova a fronteggiare nei rapporti con il Medio Oriente e il Mediterraneo. . Il conflitto in Medio Oriente, segnato da tensioni costanti e da una difficile ricerca di equilibrio, vede l’Italia al centro di nuove opportunità diplomatiche e strategiche. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Bravissima Meloni”. I complimenti a Giorgia dal vip di sinistra! Incredibile

Come sempre Maurizio Crozza disegna un ritratto perfetto di Giorgia Meloni: vittimista per eccellenza, bravissima a prendersi meriti che non le appartengono e con un rapporto con la stampa a dir poco sfuggente. Ridiamo per non piangere. - facebook.com Vai su Facebook

Minniti loda Giorgia Meloni: “Rapporto forte con Trump è un bene per l’Italia” - ROMA – Mentre il conflitto in Medio Oriente cerca faticosamente un punto di svolta, torna a parlare Marco Minniti, ex ministro dell’Interno e oggi ... Scrive thesocialpost.it

Donald Trump dice a Giorgia Meloni davanti al mondo che è "bellissima" e promuove il suo libro - Il presidente Usa Donald Trump ha fatto i complimenti a Giorgia Meloni, definendola bellissima, e ha promosso il nuovo libro della premier italiana. virgilio.it scrive

Donald Trump fa i complimenti a Giorgia Meloni in un siparietto in cui prende in giro il "me too" - Il Presidente degli Stati uniti Donald Trump ha voluto elogiare la premier italiana Giorgia Meloni e lo ha fatto per ben due volte nella giornata in cui tutti i leader del mondo erano riuniti a Sharm ... Scrive tg.la7.it