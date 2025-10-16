Brasile scena da soap | scopre il marito con l’amante allo stadio e scoppia la lite VIDEO

Una scena incredibile ha catturato l’attenzione dei tifosi allo stadio Ilha do Retiro a Recife, in Brasile, poco prima della partita tra S port Recife e Ceará SC, valida per la 28ª giornata del Campionato brasiliano. Quello che doveva essere un normale pre-partita si è trasformato in uno spettacolo surreale, con urla e schiaffi sugli spalti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da QXUTE – PERNAMBUCO (@qxute) Scene surreali in Brasile: la ricostruzione. Secondo quanto riportato dai video pubblicati sui social, una donna, riconoscibile dalla maglia della squadra ospite, ha individuato suo marito seduto accanto a un’altra donna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

