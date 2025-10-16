Braida | Gasperini? Un conto è allenare l' Atalanta un altro Juve o Milan
L'ex dirigente del Milan, ora vicepresidente del Ravenna: "De Laurentiis sta facendo crescere il Napoli". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? Soulé brilla nella Roma di Gasperini: crescita continua e gol pesanti ? a cura di Redazione #LBDV - facebook.com Vai su Facebook
Gasperini spiazzato dai suoi calciatori in Roma-Verona: “Non me l’aspettavo. D’ora in poi ne terrò conto” - Dopo i successi contro Lazio e Nizza, i giallorossi battono anche l'Hellas Verona all'Olimpico (2- Segnala fanpage.it