Braccio di ferro abita a Brescia

Dici braccio di ferro e la prima cosa che balza alla mente, soprattutto se hai scollinato i cinquanta, è solo una. È Popeye, l'iconico marinaio che ha accompagnato l'infanzia di molti di noi con l'ancora tatuata sul bicipite, la pipa in bocca e l'immancabile scatoletta di spinaci per le emergenze. Questo però succedeva quando con ancora avevamo i calzoni corti, si giocava in cortile fino all'imbrunire e poi si tornava a casa, per cena, a godersi i cartoni animati. Su un unico canale e alla stessa ora. Pleistocene, roba da "boomer" nostalgici. Oggi braccio di ferro abita nel bresciano, non è un marinaio uscito dalla matita di un fumettista americano ma ha un nome e un cognome.

