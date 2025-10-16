Braccio da 45 metri cabina inclinabile 145 tonnellate | l’ultimo escavatore XL per demolizioni speciali sfornato dalla Rami Custom

Un gigante da 145 tonnellate, capace di allungare il proprio braccio telescopico fino a 45 metri e che promette già di essere uno dei fiori all’occhiello nel campo delle demolizioni speciali. Il singolare escavatore realizzato sulla base di un Kobelco Sk850 tra qualche giorno sarà al lavoro in un cantiere di Pescara, ma al suo interno batte un cuore profondamente bergamasco. A metterci la firma, infatti, è stata la Rami Custom srl, specializzata nella trasformazione di macchine movimento terra standard in soluzioni speciali su misura per imprese e industrie, nata nel 2020 da una costola della Rami srl di Pietro Assolari & C. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Braccio da 45 metri, cabina inclinabile, 145 tonnellate: l’ultimo escavatore XL per demolizioni speciali sfornato dalla Rami Custom

