Era la fine di settembre del 2024 quando già una prima volta il 50enne bellariese aveva infranto il divieto di avvicinarsi alla casa in cui in passato aveva vissuto, a Bellaria Igea Marina, insieme con i propri anziani genitori e la sorella. Era settembre 2024 quando il 50enne aveva costretto i propri parenti a barricarsi in casa e a chiamare i carabinieri una prima volta, dal momento che il 50enne si era presentato davanti alla porta armato di mazza, con cui aveva anche cercato di sfondare la porta finestra della cucina per fare irruzione. Un vero e proprio incubo tra le mura domestiche vissuto dai familiari dell’uomo che, come in un déjà vu dell’orrore, proprio lunedì scorso quegli stessi anziani genitori sono stati costretti a rivivere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Botte e minacce ai genitori. Si ripresenta a casa nonostante il divieto. Figlio violento in manette