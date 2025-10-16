Botte alla compagna di nuovo in carcere Aveva già tentato di darle fuoco

Lanazione.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Spezia, 16 ottobre 2025 – E’ tornato in carcere con l’accusa di aggressione e lesioni alla sua compagna di 40 anni. La stessa che l’inverno scorso dopo essere stata massacrata di botte in una roulotte lungo la zona fluviale di Sarzana evitò di essere bruciata viva implorando il suo aguzzino e facendogli credere di aspettare un figlio da lui. Per quell’episodio l’uomo venne condannato dal Tribunale della Spezia in primo grado alla pena di 12 anni di reclusione poi ridotta in appello dal Tribunale di Genova a 3 anni e 9 mesi accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Paolo Mione del foro spezzino che fece cadere l’accusa da tentato omicidio a minaccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

botte alla compagna di nuovo in carcere aveva gi224 tentato di darle fuoco

© Lanazione.it - Botte alla compagna, di nuovo in carcere. Aveva già tentato di darle fuoco

Altri contenuti sullo stesso argomento

botte compagna nuovo carcereBotte alla compagna, di nuovo in carcere. Aveva già tentato di darle fuoco - La Spezia, 16 ottobre 2025 – E’ tornato in carcere con l’accusa di aggressione e lesioni alla sua compagna di 40 anni. Come scrive lanazione.it

Botte, insulti, minacce e violenze sessuali sulla compagna: 30enne condannato a dieci anni di carcere - Ponte Lambro (Como) – Denigrazioni, aggressioni fisiche, telefoni cellulari distrutti, fino a due violenze sessuali quando la ex compagna aveva deciso di lasciarlo. Lo riporta ilgiorno.it

Violenze sulla compagna: botte, insulti e umiliazioni. Arrestato dalla polizia - Quella convivenza era divenuta un vero incubo per una donna residente nella zona di Montecatini. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Botte Compagna Nuovo Carcere