Botte alla compagna di nuovo in carcere Aveva già tentato di darle fuoco
La Spezia, 16 ottobre 2025 – E’ tornato in carcere con l’accusa di aggressione e lesioni alla sua compagna di 40 anni. La stessa che l’inverno scorso dopo essere stata massacrata di botte in una roulotte lungo la zona fluviale di Sarzana evitò di essere bruciata viva implorando il suo aguzzino e facendogli credere di aspettare un figlio da lui. Per quell’episodio l’uomo venne condannato dal Tribunale della Spezia in primo grado alla pena di 12 anni di reclusione poi ridotta in appello dal Tribunale di Genova a 3 anni e 9 mesi accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Paolo Mione del foro spezzino che fece cadere l’accusa da tentato omicidio a minaccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
