Boscoreale | Fenomeno e-bike illegali Le bici elettriche che diventano scooter I controlli dei Carabinieri

Controlli a tappeto dei Carabinieri: 31 e-bike sequestrate e oltre 200mila euro di multe per modifiche illegali e mancanza di assicurazione. Motorini elettrici ed e-bike hanno invaso le strade di tutta la penisola all’insegna del green e dell’eco sostenibilità. Un modo per muoversi intelligente e anche economico se non fosse che la mano maliziosa del furbetto di turno o semplicemente la non conoscenza delle regole rende tutto meno lecito e soprattutto sicuro. Parliamo di e-bike e di velocipedi a pedalata assistita che, se modificati, sono dei veri e propri scooter. Ciò comporta maggiore velocità ma anche obblighi che il rider deve rispettare altrimenti incappa in gravi sanzioni, anche la denuncia penale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it