Boscoreale fenomeno bici-scooter illegali Sequestrate 31 e-bike

Operazione dei carabinieri a Boscoreale contro il fenomeno delle e-bike illegali: veri e propri scooter elettrici in grado di raggiungere gli 80 kmh pur non avendo copertura assicurativa e obbligo del casco. Sequestrati 31 veicoli fuorilegge. Il confine tra scooter e bici elettriche infatti diventa sempre più .

