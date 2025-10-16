Boscoreale blitz dei Carabinieri contro le e-bike modificate | 31 mezzi sequestrati e multe per oltre 200mila euro

BOSCOREALE, Napoli 16 OTTOBRE 2025 – Continuano i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli contro il fenomeno delle e-bike modificate, biciclette elettriche trasformate in veri e propri scooter, spesso prive di assicurazione e immatricolazione. L’ultima operazione ha interessato Boscoreale, dove sono state sequestrate 31 bici elettriche e comminate 134 sanzioni per un importo complessivo di circa 213mila euro. I controlli, condotti con la collaborazione della Motorizzazione Civile di Bari, dotata di una piattaforma tecnica per le verifiche, hanno evidenziato modifiche illegali a motori e batterie che consentivano di raggiungere velocità fino a 80 kmh. 🔗 Leggi su Primacampania.it

