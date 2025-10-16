BOOM! Ore 14 Sera prolungato fino a dicembre
Rai 2 è rinata al giovedì sera grazie a Milo Infante e con lui andrà avanti per tutto l’anno. Davide Maggio è in grado di annunciare in anteprima che Ore 14 Sera sarà prolungato fino a dicembre. Ripartito l’11 settembre con un nuovo ciclo di puntate dopo il riuscito esperimento estivo, il programma di cronaca nera, spin-off del pomeridiano Ore 14, andrà in onda oltre gli otto appuntamenti in prime time inizialmente previsti, occupando così il giovedì sera di Rai 2 anche nei mesi di novembre e dicembre. Una scelta giusta e, aggiungeremmo, inevitabile ascolti alla mano: il programma di Infante è attualmente il più visto sia in prima serata (giovedì scorso ha registrato il 6. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
