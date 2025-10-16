Boom Io sono Fvg | le aziende friulane guadagnano oltre 50 milioni di euro

Oltre 50 milioni di euro di fatturato in più in dodici mesi e un valore economico stimato in oltre 20 milioni: sono i risultati del marchio regionale “Io sono Friuli Venezia Giulia”, secondo uno studio condotto dall’Università di Udine. I dati confermano l’impatto positivo della strategia di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Il marchio Io sono Fvg come motore economico, vale 20 milioni - Il marchio territoriale "Io sono Friuli Venezia Giulia" come motore economico: lo certifica un'analisi dal Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell'Università di Udine che ne ha quantific ... Riporta ansa.it

Agroalimentare: Zannier, con Io sono FVG piÃ¹ 50 mln annui per imprese - "Lo studio condotto dall'UniversitÃ di Udine ha confermato l'efficacia del marchio regionale 'Io sono FVG'. ilgazzettino.it scrive

Stand "Io sono FVG" alla Barcolana: una vetrina per la Regione - Alla Barcolana 2025, la Regione FVG presenta lo stand “Io sono FVG” in piazza Unità d’Italia per promuovere eccellenze e territorio. nordest24.it scrive