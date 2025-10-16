Boom di turisti per le Isole Faroe | un viaggio tra tunnel sottomarini e scogliere a picco

Le Isole Faroe scoprono il turismo. Il piccolo arcipelago con 18 isole lo scorso anno ha registrato 94.954 check-in, un numero ancora esiguo ma significativo se si pensa che gli abitanti sono 50 mila circa. Le isole, dominate dalle pecore, si trovano al largo delle coste settentrionali dell’Europa, tra il Mare di Norvegia e il Nord dell’Oceano Atlantico, a metà strada tra l’Islanda e la Norvegia. I visitatori sono attratti dalle scogliere a picco e da una r ete crescente di tunnel sottomarini, tra cui quello che viene definito il primo rondò sottomarino al mondo, che contribuiscono a collegare le 18 isole. 🔗 Leggi su Lapresse.it

