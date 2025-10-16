Boom di turisti per le Isole Faroe | un viaggio tra tunnel sottomarini e scogliere a picco
Le Isole Faroe scoprono il turismo. Il piccolo arcipelago con 18 isole lo scorso anno ha registrato 94.954 check-in, un numero ancora esiguo ma significativo se si pensa che gli abitanti sono 50 mila circa. Le isole, dominate dalle pecore, si trovano al largo delle coste settentrionali dell’Europa, tra il Mare di Norvegia e il Nord dell’Oceano Atlantico, a metà strada tra l’Islanda e la Norvegia. I visitatori sono attratti dalle scogliere a picco e da una r ete crescente di tunnel sottomarini, tra cui quello che viene definito il primo rondò sottomarino al mondo, che contribuiscono a collegare le 18 isole. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
BOOM DI ITALIANI IN SLOVENIA: +10% NEI PRIMI OTTO MESI DELL’ANNO La Slovenia continua a conquistare i turisti italiani. Nei primi otto mesi del 2025 le presenze provenienti dall’Italia sono cresciute del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno prece - facebook.com Vai su Facebook
Bagni pubblici, boom di utenti: ogni mese 10.500 turisti usano l’info-point di piazza di Spagna https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/09/news/bagni_pubblici_piazza_di_spagna_turismo-424901955/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Faroe, nuova mattanza da record di globicefali e delfini - Altri 285 globicefali sono stati uccisi, secondo l'associazione Sea Shepherd, in un solo giorno alle isole Faroe durante una delle battute di caccia del "grind", la tradizionale ... Segnala repubblica.it
Altri 53 delfini vittime della «pesca tradizionale» alle isole Faroe. Che anche i locali iniziano a non gradire più - A sette giorni esatti dall’ultima strage – la sesta pesca della stagione alle isole Faroe – la denuncia degli attivisti ambientalisti di Sea ... Riporta corriere.it