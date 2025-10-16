Bonus mobili rinnovato nel 2026 | detrazione al 50% fino a 5mila euro L' agevolazione legata alle ristrutturazioni
Anche nel 2026 ci sarà la possibilità di beneficiare del bonus mobili per acquistare gli arredi ei grandi elettrodomestici. La prossima manovra di bilancio prorogherà per un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Bonus mobili ed elettrodomestici: ci sarà anche nel 2026? Ecco cosa sappiamo - Bonus mobili ed elettrodomestici: valido fino al 2025, in forse per il 2026. Riporta tag24.it
Bonus Casa: confermata la detrazione al 50% anche nel 2026 - Il governo proroga le agevolazioni per chi ristruttura la casa: 50% di detrazione per la prima abitazione, 36% per la seconda. Scrive panorama.it