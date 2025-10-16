Bonus famiglie 2026 | alle mamme 60 euro al mese di nuovo la Carta dedicata a te

Si rafforza il pacchetto dei bonus per la famiglia nel 2026, con la conferma dell’indennità e dello sgravio contributivo delle mamme con figli e la proroga della Carta dedicata a te. Sono queste le maggiori misure che verranno inserite nella legge di Bilancio del prossimo anno e delle quali se ne saprà di più nel Consiglio dei ministri di venerdì prossimo, 17 ottobre. Più nello specifico, per il triennio dal 2026 al 2028 il governo Meloni dovrebbe investire 3,5 miliardi di euro nel pacchetto di rafforzamento alla famiglia e nel contrasto alla povertà, includendo anche la riforma dell’Indicatore della situazione economica equivalente ( Isee ) che dovrebbe escludere dal calcolo il valore della prima casa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus famiglie 2026: alle mamme 60 euro al mese, di nuovo la Carta dedicata a te

