Bonus elettrodomestici prorogato al 2026 e con sconto in fattura fino a 200 euro

Gli sconti sono stati confermati anche nel 2026, con gli elettrodomestici che potranno godere di un bonus anche al di fuori di una ristrutturazione. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Bonus elettrodomestici prorogato al 2026 e con sconto in fattura fino a 200 euro

Approfondisci con queste news

Casa, mobili e elettrodomestici: tutti i bonus prorogati in manovra - X Vai su X

MattinaRai1. . Bonus elettrodomestici 2025. In attesa dei decreti attuativi ecco tutte le informazioni per accedere ad un voucher del 30% del valore (fino ad un massimo di 100 euro) per l'acquisto di un nuovo elettrodomestico. Con Gianluca Timpone. - facebook.com Vai su Facebook

Casa, mobili e elettrodomestici: tutti i bonus prorogati in manovra - Tra i mobili agevolabili ci sono ad esempio letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e lampade che siano un necessario ... Da repubblica.it

Bonus mobili 2026/ Conferma inaspettata: ma quanto ci costerà? - Ecco quali saranno le aspettative e le regole per poterne beneficiare il prossimo anno ... Si legge su ilsussidiario.net

Prorogato il bonus mobili per il 2026 - L’agevolazione dedicata agli arredi e ai grandi elettrodomestici proseguirà nel ... Lo riporta design.pambianconews.com