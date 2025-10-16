Bonus Carta del docente piattaforma ancora bloccata Almeno ridateci il residuo del 2024 25

E' tempo di iscrizione ai corsi di formazione, è tempo di acquisto libri, abbonamenti, predisposizione delle attività per l'anno scolastico 202526. I docenti assunti a tempo indeterminato, che dal 2015 in poi hanno sempre potuto contare su questa disposizione, attendono la riapertura della piattaforma. Ma a questi si aggiungono anche i docenti precari con sentenza e docenti precari che dal 202526 accedono al bonus. L'articolo Bonus Carta del docente, piattaforma ancora bloccata. “Almeno ridateci il residuo del 202425” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it