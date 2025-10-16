Bonus auto elettriche c’è il click day | requisiti importi e piattaforma
Il tanto atteso click day per il Bonus auto elettriche 2025, previsto inizialmente per il 15 ottobre, è stato ufficialmente rinviato. Dopo giorni di attesa e dubbi, è arrivata la conferma sul portale degli incentivi gestito da Sogei, dove si legge che la nuova data per l’apertura delle domande sarà martedì 22 ottobre alle ore 12. Secondo quanto reso noto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, sono stati pubblicati anche video tutorial esplicativi, pensati per guidare passo passo cittadini e aziende nella procedura di richiesta. Bonus auto elettriche 2025, nuova data per il click day. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
