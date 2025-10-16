Bonus auto elettriche | apre lo sportello online
Da mercoledì 22 ottobre 2025, alle ore 12:00, lo sportello online per richiedere i nuovi incentivi all’acquisto di veicoli elettrici sarà aperto a cittadini e microimprese. La misura, finanziata dal Pnrr, sostiene il rinnovo del parco circolante verso una mobilità a zero emissioni, con procedure digitali dedicate e tempi chiari per l’invio delle istanze. Quando . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
