Bonolis attende la sfida | Inter più verticale e incisiva ma la Roma di Gasperini è tosta

Inter News 24 Bonolis attende la sfida tra Roma e Inter, della settima giornata di Serie A. L'analisi del conduttore, sul suo legame alle due squadre. Per Paolo Bonolis, romano di nascita ma interista di fede, la sfida tra Roma e Inter di sabato sera della settima giornata di Serie A rappresenta una partita dal sapore speciale. Intervenuto ai microfoni di Radio Romanista, il conduttore ha raccontato con ironia il suo legame con entrambe le città e ha analizzato il momento delle due squadre. SULLA PARTITA – «No, derby no. Un piacevole incontro con gli amici. Con Claudio Amendola ci divertiamo, quando vinco io magari di più.

