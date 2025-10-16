Boneyard – Il caso oscuro | la storia vera che ha ispirato il film
Diretto da Asif Akbar, Boneyard – Il caso oscuro trae ispirazione dalla tragedia nota come gli omicidi di West Mesa, in cui furono ritrovati i resti di 11 donne e un feto sepolti nel terreno. Ovviamente, i realizzatori si sono presi alcune libertà creative e hanno aggiunto alcuni elementi di fantasia alla trama per rendere i conflitti più intriganti, ma comunque gran parte di ciò che viene mostrato è realmente accaduto nella vita reale. Diamo quindi un’occhiata all’intero caso, a ciò che il dipartimento di polizia di Albuquerque ha scoperto nella vita reale e se sono mai riusciti a catturare il colpevole. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Altre letture consigliate
#MEGustaPrimeVideo - Ecco le principali uscite di oggi, 15 Ottobre 2025, su Amazon Prime Video Italia: - Boneyard - Il Caso Oscuro (Film): Thriller su un capo della polizia e un agente dell'FBI che collaborano per trovare un serial killer che ha lasciato i resti di - facebook.com Vai su Facebook
Dal 15 ottobre sarà disponibile su #PrimeVideo il poliziesco #Boneyard - Il caso oscuro con #50Cent e #MelGibson: http://emozionialcinema.it/2025/10/boneyard-il-caso-oscuro-dal-15-ottobre.html… - X Vai su X
Boneyard Il caso oscuro: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Prime Video - Boneyard Il caso oscuro film, thriller in streaming su Prime Video: fossa comune, corruzione e verità sepolte nel deserto. Segnala maridacaterini.it
Boneyard - Il caso oscuro - Il caso oscuro è un film del 2024 diretto da Asif Akbar con Mel Gibson e Curtis Jackson. Segnala movieplayer.it