Boneyard – Il caso oscuro | la storia vera che ha ispirato il film

Cinefilos.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diretto da Asif Akbar, Boneyard – Il caso oscuro  trae ispirazione dalla tragedia nota come gli omicidi di West Mesa, in cui furono ritrovati i resti di 11 donne e un feto sepolti nel terreno. Ovviamente, i realizzatori si sono presi alcune libertà creative e hanno aggiunto alcuni elementi di fantasia alla trama per rendere i conflitti più intriganti, ma comunque gran parte di ciò che viene mostrato è realmente accaduto nella vita reale. Diamo quindi un’occhiata all’intero caso, a ciò che il dipartimento di polizia di Albuquerque ha scoperto nella vita reale e se sono mai riusciti a catturare il colpevole. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

