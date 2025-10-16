Bombolo core de Roma | il documetario sul comico che trasformò il popolare in arte

“Tzé tzé”. Difficile che nel bagaglio di insegnamenti delle accademie di recitazione esista un suono onomatopeico come quello che si inventò Bombolo. Franco Lechner, sette generazioni romane ma con cognome lanzichenecco, tormentone impossibile piagnucoloso e irresistibile, è il protagonista evocato con garbo, in amicizia, tutto tavolate all’osteria, di Bombolo core de Roma. Il documentario di Stefano Calvagna ( Non escludo il ritorno ), in queste ore alla Festa di Roma, ripercorre succinti cenni biografici dell’attore comico che nel breve volgere di un decennio (1976-1986) interpretò una abbondante manciata incredibilmente popolare di film. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

