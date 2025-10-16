Bombolo core de Roma | il documetario sul comico che trasformò il popolare in arte
“Tzé tzé”. Difficile che nel bagaglio di insegnamenti delle accademie di recitazione esista un suono onomatopeico come quello che si inventò Bombolo. Franco Lechner, sette generazioni romane ma con cognome lanzichenecco, tormentone impossibile piagnucoloso e irresistibile, è il protagonista evocato con garbo, in amicizia, tutto tavolate all’osteria, di Bombolo core de Roma. Il documentario di Stefano Calvagna ( Non escludo il ritorno ), in queste ore alla Festa di Roma, ripercorre succinti cenni biografici dell’attore comico che nel breve volgere di un decennio (1976-1986) interpretò una abbondante manciata incredibilmente popolare di film. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il Festival del Cinema di Roma inizia oggi con "Core di Roma" dedicato a Bombolo ? www.supercazzola.it - facebook.com Vai su Facebook
Al via oggi la ventesima edizione della #FestadelCinema di Roma. In anteprima al Tg1 “Core de Roma”, il docu-film dedicato alla vita del mitico #Bombolo. #Tg1 Francesco Cristino - X Vai su X
Bombolo – Core de Roma, l’omaggio di Stefano Calvagna a Franco Lechner - Il documentario Bombolo – Core de’ Roma, diretto da Stefano Calvagna, si propone come un viaggio nel cuore autentico della Roma popolare e della figura di ... Come scrive ciakmagazine.it
Il documentario "Bombolo: Core de' Roma" alla 20° Festa del cinema di Roma - Il documentario sul caratterista tanto amato sarà proiettato alla Festa del Cinema di Roma giovedì 16 ottobre 2025 alle 18:00, presso la Sala Cinecittà della Casa del Cinema, nell'ambito della sezione ... Riporta msn.com
Una strada per Bombolo. «Roma non lo dimentica» - », ma invece della margherita a Venticello arrivava in faccia, puntuale, la cinquina del maresciallo Nico Gilardi. Da ilmessaggero.it