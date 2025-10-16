Bomba Juve Comolli fa fuori Tudor | l’erede è già pronto
Cinque punti in cinque partite farebbero tremare la panchina di chiunque e anche Tudor deve vedersela con il possibile addio: Comolli ha già scelto. La luna di miele tra Igor Tudor e la Juventus sembra aver perso un po’ del suo smalto. Dopo l’ottimo avvio di stagione, con due vittorie nette e la porta inviolata nelle prime giornate di campionato, i bianconeri hanno rallentato bruscamente, raccogliendo soltanto 5 punti tra campionato e Champions League nelle ultime cinque gare disputate. Una media preoccupante per una squadra costruita con ambizioni da scudetto e chiamata a confermare il salto di qualità mostrato dopo l’addio di Thiago Motta. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Leggi anche questi approfondimenti
BOMBA DI TOPCALCIO 24 ELKANN STA VENDENDO LA JUVE #Juve #Elkann - X Vai su X
NUOVO ALLENATORE JUVE, ARRIVA LA BOMBA DI BALZARINI: “HO UNA NOTIZIA CERTA AL 100%” COSA STA SUCCEDENDO https://blstg.news/eWiE/ - facebook.com Vai su Facebook
Bomba David, una notizia scuote il mercato, Comolli furioso, ecco con chi! - Una bomba scuote il mercato: Jonathan David infelice alla Juventus? Scrive tuttojuve.com
Juve, Yildiz rischia di diventare un caso: il precedente Kvara, il rischio Chelsea e la strategia di Comolli - Il Chelsea piomba su Yildiz, tra i meno pagati della Juventus, con un'offerta monstre. Segnala sport.virgilio.it
Cda Juventus, nodo Chiellini. Ds? Ottolini ha due rivali pericolosi - La nuova Signora di Comolli - Nuovo CdA della Juventus: i ruoli di Comolli e Chiellini e la lista di nomi per il nuovo direttore sportivo bianconero ... Scrive affaritaliani.it