Bologna strappo tra Coalizione Civica e Pd ‘Sfiduciata’ la presidente del San Donato-San Vitale Adriana Locascio
Bologna, 16 ottobre 2025 - Bufera nel Quartiere San Donato-San Vitale e la maggioranza si spezza: Coalizione Civica rompe con il Pd, ‘sfiduciando’ la presidente Adriana Locascio, non partecipando alla seduta del Consiglio di quartiere di ieri pomeriggio. Assenti, infatti, i consiglieri Marco Trotta e Francesca Romana D’Amico, che hanno mandato una lettera ai colleghi della maggioranza. Vari i motivi della frattura, che pare segnare un punto di non ritorno fra i due partiti. Infatti “i tanti tentativi di collaborazione da parte nostra ci sembrano vani - scrivono -. Allo stesso modo, ci sembra chiaro che le tante promesse da parte del Pd e della maggioranza di risolvere la situazione sono servite solo a prendere tempo con l’unico effetto di aggravare una situazione di oggettiva difficoltà ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
