Bologna si unisce al lutto nazionale | bandiere a mezz' asta per i tre carabinieri

Domani, venerdì 17 ottobre, il Comune e la Città metropolitana di Bologna parteciperanno al lutto nazionale indetto dopo la tragedia avvenuta a Castel d’Azzano (Verona), dove hanno perso la vita tre carabinieri, esponendo le bandiere a mezz'asta durante le cerimonie funebri.Nella notte tra il 13. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

