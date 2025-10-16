Bologna propaganda Isis e manuali per esplosivi | indagato 18enne straniero

L'incessante lavoro delle forze dell'ordine ha portato al fermo di un ragazzo di 18 anni di origini magrebine molto attivo in gruppi WhatsApp dove si parlava di terrorismo e si faceva propaganda. Il giovane, identificato, è risultato essere un italiano di origini straniere. Nei suoi confronti è stata emessa la misura cautelare del collocamento in una comunità. Stando a quanto comunicato dalla questura di Bologna, gli agenti della polizia di Stato, uniti ai colleghi della Digos, sono arrivati al 18enne, applicando il provvedimento emanato dal gip del tribunale dei minorenni di Bologna. La richiesta a procedere era stata presentata dalla Procura minorile della zona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bologna, propaganda Isis e manuali per esplosivi: indagato 18enne straniero

