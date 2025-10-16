Bologna IVI apre | in Italia 4,3% nati con PMA dato triplicato

Bologna, 16 ott. (askanews) - "Superare i 35 anni per una donna rappresenta un problema estremamente grave dal punto di vista della fertilità" e "i maschi della nostra generazione sono meno fertili se confrontati ai maschi di generazioni passate". Lo ha detto Mauro Cozzolino, direttore clinico del nuovo centro IVI inaugurato oggi a Bologna, primo in Emilia-Romagna dove si effettuano circa 9mila cicli di PMA all'anno. "I dati che abbiamo a disposizione a livello nazionale ci dicono che c'è una richiesta sempre più crescente di cicli di fecondazione assistita", spiega Cozzolino. "Nel 2022 circa il 4,3% dei bambini nati sono stati attraverso la procreazione medicalmente assistita ed è un dato che si è triplicato rispetto agli anni precedenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

