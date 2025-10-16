Bologna arrestati e rilasciati il playmaker della Virtus Luca Vildoza e la moglie Aggrediti i sanitari di un' ambulanza

Sono stati rimessi in libertà il giocatore della Virtus Bologna Luca Vildoza e la moglie, arrestati nella notte dalla polizia per lesioni ad una operatrice di un'ambulanza. Lo ha deciso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Bologna, arrestati e rilasciati il playmaker della Virtus Luca Vildoza e la moglie. «Aggrediti i sanitari di un'ambulanza»

