Bologna 18enne radicalizzato trovato con manuali per fabbricare bombe | faceva propaganda pro Isis
Un 18enne italiano di origine maghrebina è stato sottoposto a misura cautelare a Bologna per associazione con finalità di terrorismo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
