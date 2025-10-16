Bolletta elettrica da 8.100 € per una cittadina pontina… Fondamentale l’intervento di CODACONSLATINA
L' Associazione dei Consumatori CODACONSLATINA, per mezzo del Presidente provinciale Avv. Antonio Formiconi, ha assistito una cittadina di Latina (LT) destinataria di una fattura del Servizio Elettrico Nazionale Spa pari a 8.100,00 €. Il reclamo e le contestazioni. La consumatrice ha presentato un reclamo alla società di fornitura contestando l'applicazione della prescrizione biennale e chiedendo la ricostruzione puntuale dei consumi. Alla diffida non è seguita alcuna risposta, motivo per cui si è rivolta a CODACONSLATINA per attivare la Domanda di Conciliazione ARERA. La svolta in sede ARERA.
