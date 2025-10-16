Boldrin e Hallissey uniscono le cause di Gaza e Kiev | il tour di Ora! parte da Bologna

Circa trecento persone, tra cui molti giovani, hanno partecipato all’incontro “Il Coraggio dell’Alternativa – Gaza e Ucraina: perché difendere i diritti umani”, che ha segnato il debutto pubblico del nuovo partito “Ora!”, evoluzione del movimento Drin Drin.L’iniziativa, ospitata nella Sala Centro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

