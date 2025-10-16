Boccia il vice Nei guai il comandante dei vigili
Ha "bocciato" un ufficiale della Polizia locale assunto come suo vice e ha ricevuto una contestazione di addebito per inizio procedimento disciplinare e convocazione a difesa. Si conclude male il concorso bandito qualche tempo fa dall’amministrazione comunale per trovare un vice commissario sul quale la segreteria provinciale della UIL FPL aveva mosso delle critiche perché avrebbe preferito individuare l’ufficiale tra le professionalità interne all’ente. Invece sono stati tre i candidati in graduatoria: il primo non ha accettato l’incarico, mentre il secondo ha incominciato i sei mesi di prova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
