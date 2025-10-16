Si avvicina la prima tappa di Coppa del Mondo 2025 e gli azzurri del bob sono tornati oggi ad allenarsi sulla pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo (Belluno). Tra le sette tappe mondiali in programma, figura in questa stagione anche il grande appuntamento dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, che si disputeranno a febbraio proprio sulla pista del nuovissimo Cortina Sliding Center. Nonostante lo scetticismo generale, la pista è stata costruita in tempo con un intervento da oltre 124 milioni di euro, ed è già a disposizione per i primi allenamenti. Oltre alle Olimpiadi, la stessa struttura ospiterà anche il primo capitolo della Coppa del Mondo 2025, in programma tra il 22 ed il 23 novembre sempre a Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bob, gli azzurri si allenano sulla pista olimpica di Cortina: i convocati