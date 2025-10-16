Bob gli azzurri si allenano sulla pista olimpica di Cortina | i convocati
Si avvicina la prima tappa di Coppa del Mondo 2025 e gli azzurri del bob sono tornati oggi ad allenarsi sulla pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo (Belluno). Tra le sette tappe mondiali in programma, figura in questa stagione anche il grande appuntamento dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, che si disputeranno a febbraio proprio sulla pista del nuovissimo Cortina Sliding Center. Nonostante lo scetticismo generale, la pista è stata costruita in tempo con un intervento da oltre 124 milioni di euro, ed è già a disposizione per i primi allenamenti. Oltre alle Olimpiadi, la stessa struttura ospiterà anche il primo capitolo della Coppa del Mondo 2025, in programma tra il 22 ed il 23 novembre sempre a Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
PERCHÉ L'ITALIA UNDER-21 SI ALLENA CON UNA BENDA SULL'OCCHIO? Nei primi allenamenti di Silvio Baldini come nuovo ct dell’u-21, sono diventate virali le foto dei calciatori azzurri che si allenano con una benda su un occhio. E ci siamo chiesti: perc - X Vai su X
Il Napoli riparte dopo Milano: gli azzurri si allenano per affrontare la sfida europea contro lo Sporting Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! ? Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napoli #Napolita #NapoliSportin - facebook.com Vai su Facebook
Bob, gli azzurri si allenano sulla pista olimpica di Cortina: i convocati - Si avvicina la prima tappa di Coppa del Mondo 2025 e gli azzurri del bob sono tornati oggi ad allenarsi sulla pista Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo ... Si legge su oasport.it
Lavoro cruciale sulla pista olimpica di Cortina per gli azzurri di bob e skeleton: tutti i convocati - Sino al prossimo 26 ottobre, dieci giorni sul budello della 'Eugenio Monti' per un test chiave a meno di quattro mesi dalle sfide a cinque cerchi. Secondo neveitalia.it
Pronta la centrale di refrigerazione della pista da bob di Cortina, "prima al mondo a usare il glicole come fluido refrigerante" - Pista da bob di Cortina: nelle prossime ore sarà avviata la centrale di refrigerazione che darà forma al ghiaccio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Come scrive ildolomiti.it